A segurança pública, sob a ótica da preservação da ordem, demanda uma abordagem multidisciplinar para garantir ambientes urbanos mais seguros, proporcionando a ruas, bairros e cidades com maior sensação de conforto e proteção. Dentro desse contexto, a resposta é afirmativa: a limpeza é fundamental e tem relação direta com a paz social. De acordo com o Triângulo do Crime, a convergência de três elementos no tempo e no espaço é necessária para a consumação de um delito: o autor, a vítima e o ambiente favorável.\nAo intervirmos no ambiente, quebramos esse ciclo preventivamente. Nesse cenário, a limpeza urbana e o engajamento do cidadão na manutenção de suas calçadas e fachadas são ferramentas poderosas. Espaços limpos e visíveis reduzem as oportunidades para infratores e inibem comportamentos antissociais. Essa estratégia baseia-se na metodologia CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), fundamentada na Teoria das Janelas Quebradas.