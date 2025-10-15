O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, concebido pelo Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, foi durante décadas símbolo da capacidade do Brasil de transformar ciência em soberania. Inspirado nos modelos mais avançados do mundo, o ITA nasceu para formar engenheiros de excelência, capazes de projetar aviões, desenvolver satélites e sustentar um projeto nacional de tecnologia de ponta. Seu vestibular rigoroso, entre os mais difíceis do país, atraiu jovens brilhantes de todas as regiões, e a instituição, nos seus tempos de glória, ofereceu ao Brasil algumas das maiores conquistas tecnológicas, entre elas a criação da Embraer, filha dileta de tantas mentes que ali se formaram e que projetou o nome do país no cenário mundial.\nMas a história do ITA, que já foi sinônimo de avanço estratégico, convive hoje com um paradoxo que revela uma fragilidade do próprio Estado brasileiro. O país investe pesadamente na formação de mão de obra qualificada, custeia professores de elite, laboratórios modernos e bolsas de estudo para estudantes que são treinados para servir a nação. Contudo, ao saírem da instituição, muitos desses engenheiros acabam não servindo ao Brasil, mas sim ao mercado financeiro. Atraídos por salários muito acima da média e por carreiras de ascensão rápida, os talentos que antes se destinavam à indústria aeronáutica, às telecomunicações, à energia, à defesa e ao programa espacial, hoje se concentram em bancos e fundos de investimento, onde seu raciocínio lógico e matemático é usado não para criar produtos, mas para multiplicar dividendos.