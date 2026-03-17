Ao longo de 2025, o Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFNT/Ebserh) consolidou avanços que transcendem as paredes da assistência clínica. Como braço fundamental da Rede Ebserh em Araguaína, reafirmamos nosso papel estratégico no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), equilibrando a excelência no ensino, o rigor na pesquisa e a humanização no atendimento à população tocantinense.\nO balanço dos últimos anos é marcado por uma transição histórica: a consolidação do hospital como unidade integrante da recém-criada UFNT. Atualmente, avançamos nas tratativas institucionais para a alteração formal de nossa denominação para Hospital Universitário (HU-UFNT), um processo que segue em diálogo construtivo com as instâncias estaduais para o pleno atendimento aos requisitos legais. Enquanto essa etapa é finalizada, nossa identidade como centro de referência segue em plena expansão, fortalecendo nosso papel na rede de saúde.