Fragmentação Institucional e Desafios Históricos\nA segurança pública no Brasil enfrenta, historicamente, o desafio da fragmentação institucional. O isolamento entre as polícias cria "ilhas de informação" e sobreposição de esforços, um cenário que, por décadas, favoreceu a expansão de organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho - CV. Superar esse "mosaico" de desarticulação é um dos maiores gargalos para a eficiência do Estado hoje.\nA Nova Arquitetura da Segurança: Integração e Inteligência contra o Crime Organizado\nA modernização do enfrentamento ao crime organizado exige uma atuação em rede e inteligência compartilhada. A estratégia atual abandonou o foco exclusivo na repressão física isolada para priorizar a desarticulação de lideranças e a asfixia financeira das facções. Através da metodologia de follow the money (seguir o dinheiro), o Estado busca desmantelar estruturas logísticas e sufocar a capacidade operacional dos grupos criminosos, indo além da simples apreensão de drogas ou armas. Esse esforço é sustentado por marcos normativos robustos, como a "Lei Antifacção" e a PEC da Segurança Pública.