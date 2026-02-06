Janeiro não é apenas o mês de traçar novas metas pessoais; é também o momento de decidir o destino de parte do seu dinheiro que, obrigatoriamente, iria para os cofres da União. Poucos cidadãos sabem, mas a legislação brasileira, através do Art. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), oferece um “poder de escolha” extraordinário: a possibilidade de destinar uma fração do seu Imposto de Renda (IR) para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA).\nÉ a oportunidade de destinar, para uma cidade à sua escolha, um recurso que iria para o Governo Federal, tendo a garantia de que esse valor será aplicado em ações e projetos locais de apoio à criança.\nDiferente do que muitos pensam, não se trata de uma doação, mas de uma destinação. Você não paga um centavo a mais e nem tem sua restituição diminuída. O valor destinado é integralmente devolvido no seu lote de restituição, corrigido pela taxa Selic. É, na prática, o investimento social mais seguro e rentável do país.