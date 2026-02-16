No final de novembro de 2022, um lançamento tecnológico inovador tornou-se acessível ao público de forma gratuita: o ChatGPT. Apesar de os LLMs (Large Language Models) já serem utilizados há décadas, essa foi a primeira vez que um modelo de Inteligência Artificial esteve disponível para acesso amplo. Ali, iniciou-se uma revolução silenciosa baseada em uma única pergunta: “Onde podemos utilizar a IA?”.\nPassados mais de três anos, novos modelos surgem diariamente, com atualizações constantes e melhorias em diversas áreas. Não parece haver limites para o uso da tecnologia, e na segurança pública — especificamente na Polícia Civil — não tem sido diferente. Como a tecnologia progride em escala geométrica, é provável que a maioria das tarefas internas da instituição seja, em breve, totalmente absorvida pela IA. Com o avanço de robôs humanoides e drones, até as tarefas externas serão gradualmente automatizadas. Diante disso, como fica o fator humano?