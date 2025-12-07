A internet é parte central da vida da geração Z e, ao mesmo tempo, um terreno onde predadores atuam com rapidez e impunidade. Ferramentas de inteligência artificial permitem analisar volumes massivos de mensagens e imagens, identificar padrões de aliciamento e sinalizar perfis falsos. Esses sistemas reduzem o tempo entre a detecção e a ação das autoridades, o que pode salvar crianças de situações de risco e acelerar a remoção de conteúdo nocivo das plataformas.\nOs dados mais recentes revelam a dimensão do problema no país. Em 2025, 64% das denúncias recebidas no Brasil envolveram abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, segundo entidades que monitoram crimes digitais. Isso significa que quase sete em cada dez registros de violência on-line no país tratam de exploração infantil, uma proporção que reforça a gravidade do cenário e a necessidade de respostas urgentes e coordenadas.