Poucos personagens da literatura alcançaram a complexidade e a permanência de Hamlet, o príncipe da Dinamarca criado por William Shakespeare. Mais do que um protagonista de uma tragédia, Hamlet tornou-se um símbolo da condição humana, porque reúne em si emoções, conflitos e dilemas que atravessam séculos e continuam presentes na experiência de qualquer pessoa.\nA riqueza literária de Hamlet nasce da extraordinária diversidade de sentimentos que habitam sua consciência. Ele experimenta a dor pela morte do pai, a profunda decepção diante do casamento precipitado da mãe com o tio, a sensação de ter sido traído por aqueles em quem mais confiava e a angústia de viver em um mundo onde a verdade parece escondida sob máscaras de aparência e poder. Ao mesmo tempo, ama, desconfia, hesita, sofre, ironiza, investiga e reflete. Cada emoção conduz o leitor a uma nova camada da alma humana.