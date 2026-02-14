Diz o Provérbio que “quando falta justiça, o povo geme”. No Tocantins, não se trata de metáfora: as estatísticas sociais e de desenvolvimento são a tradução de um gemido coletivo, constante e naturalizado. Rouba-se muito onde a vida vale pouco, e a vida vale pouco onde as instituições falham de forma sistemática.\nO cenário é conhecido e reiterado: baixa escolaridade, renda insuficiente, municípios com IDH modesto, educação pública com desempenho constrangedor no IDEB e uma pobreza estrutural mitigada, em parte, pela dependência crônica de programas sociais. Nada disso, porém, explica sozinho o vácuo institucional. A pobreza pode gerar vulnerabilidade; a injustiça institucionalizada gera barbárie, miséria e desigualdade.\nO que chama atenção — no texto do professor Waldecy, 8 de janeiro de 2025, é que ecoa como advertência ignorada — é que o problema não reside apenas na política e no executivo, mas também nos altares que deveriam conter o caos. O sistema de justiça sob suspeitas de corrupção, órgãos de controle hermeticamente fechados e envolvidos em disputas políticas e favorecimentos seletivos. Um sistema que deveria ser sal da terra prefere, não raro, temperar o próprio prato.