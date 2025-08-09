No ano de 2013, os governadores da Bahia e Tocantins firmaram um acordo fixando os limites de divisa entre seus respectivos territórios, levando em consideração a linha divisória traçada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi objeto de ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) na ACO – 347/86; Assim dispõe a cláusula segunda do acordo:\nAmbos os Estados reconhecem e respeitam reciprocamente os títulos dominiais validamente expedidos até a presente data, comprometendo-se, ainda, a analisar de forma conjunta eventuais hipóteses de sobreposição de áreas tituladas pelos acordantes”.\nOcorre que na região da divisa entre os Estados da Bahia e Tocantins, a grilagem de terras é uma realidade preocupante, como a que ocorreu através da matrícula 375 (1º Ofício do registro, comarca de Barreiras-BA) que corresponde a uma área de 173.000 hectares, sem destacamento do poder público e com 127 averbações nos atos registrais.