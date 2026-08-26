Nem mesmo os maiores escritores estão imunes às dificuldades que certos livros podem apresentar. Apesar de serem mestres das palavras, alguns nomes da literatura admitiram ter sido derrotados por obras de outros gigantes. Este artigo explora essas derrotas literárias, analisando as razões apresentadas por cada autor para não terem concluído essas leituras.\nJorge Luis Borges e Moby Dick, de Herman Melville\nJorge Luis Borges, conhecido por sua vasta erudição, admitiu que teve dificuldades com Moby Dick. Apesar de ser fascinado por temas como o infinito e o desconhecido, Borges considerava a narrativa de Melville lenta e carregada de descrições técnicas sobre baleias e caça. Para ele, a obsessão de Melville com detalhes tirava o encanto do enredo principal, algo que o afastou da conclusão.\nLeon Tolstói e Os Irmãos Karamázov, de Fiódor Dostoiévski