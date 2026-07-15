A globalização mudou o destino dos jogadores brasileiros. Antigamente, o jovem craque nascia no clube, crescia nele, conquistava títulos, virava ídolo e só depois, quando muito, pensava em sair. Hoje, muitos adolescentes mal aparecem no time principal e já são vendidos para clubes ricos da Europa. Não amadurecem diante de sua torcida. Não criam raízes. Não se tornam personagens duradouros da história dos clubes que os revelaram.\nO caso de Endrick simboliza esse novo tempo. Ainda muito jovem, já foi levado para o centro do futebol europeu por valores altíssimos. É, sem dúvida, um talento extraordinário. Mas sua trajetória mostra como o futebol brasileiro perdeu a capacidade de reter seus grandes jogadores. O menino que antes encantaria o torcedor durante muitos anos parte cedo, levado por contratos milionários, empresários, patrocinadores e clubes poderosos.