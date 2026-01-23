O discurso do crescimento rápido tem seduzido empresários de todos os portes. Fusões e aquisições passaram a ser vistas como atalhos para ganhar mercado, reduzir custos e aumentar a competitividade. No papel, a lógica parece perfeita. Na prática, porém, a realidade é bem mais dura: estudos nacionais e internacionais mostram que entre 70% e 90% das operações de fusões e aquisições não conseguem gerar o valor que prometeram.\nEsse dado, por si só, já deveria acender um alerta no empresariado brasileiro. Quando uma estratégia falha de forma tão recorrente, o problema não está no modelo em si, mas na forma como ele é executado. E, no Brasil, o erro se repete: fusões são conduzidas como operações financeiras, quando deveriam ser tratadas como projetos jurídicos, societários e estratégicos de longo prazo.