Algumas frases deixam as páginas dos livros e passam a fazer parte da memória coletiva. São palavras criadas para determinada personagem e circunstância, mas que atravessam os séculos porque exprimem sentimentos universais: dúvida, ambição, amor, medo, liberdade, injustiça e esperança. Conhecer o contexto dessas frases é fundamental, pois, quando repetidas isoladamente, elas podem adquirir um significado diferente daquele imaginado pelo escritor.\n“Ser ou não ser, eis a questão”, de Hamlet, é provavelmente uma das frases mais conhecidas da literatura. Shakespeare coloca essas palavras na boca do príncipe Hamlet em um momento de profunda angústia. Abalado pela morte do pai, pela rápida união de sua mãe com o tio e pela revelação de que o novo rei seria um assassino, Hamlet reflete sobre a vida e a morte. A frase não representa apenas indecisão: traduz o drama de um homem que precisa escolher entre suportar o sofrimento ou enfrentá-lo, mesmo sem conhecer as consequências.