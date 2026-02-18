Falo aqui a partir de uma experiência pessoal concreta, profunda e transformadora. Nos últimos anos, tenho sido tratado para a Doença de Parkinson na que considero, sem hesitação, a melhor escola de medicina da América Latina: a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, vinculada à Universidade de São Paulo.\nCheguei a Ribeirão Preto em um dos momentos mais difíceis da minha vida. A doença havia me conduzido ao fundo de um poço de depressão, insegurança e medo do futuro. Encontrei, porém, naquele ambiente, algo que vai muito além de atendimento médico: encontrei excelência científica, rigor intelectual, humanidade e método. Fui tratado por médicos de primeira linha, todos com doutorado pela própria USP ou por algumas das melhores universidades do mundo, profissionais que produzem ciência reconhecida internacionalmente e que estão atualizados com o que há de mais avançado na neurologia contemporânea.