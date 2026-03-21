No dia 21 de março, celebra-se o Dia Internacional das Florestas, data instituída\npela Organização das Nações Unidas com o propósito de reforçar a importância\ndesses ecossistemas para a vida no planeta. Tradicionalmente associadas a\ngrandes áreas naturais, as florestas também se manifestam de forma silenciosa,\nporém essencial, no interior das cidades. É nesse contexto que se inserem as\nchamadas florestas urbanas — um conceito que nos convida a olhar com mais\natenção para as árvores que habitam o espaço urbano e para o papel que\ndesempenham na qualidade de vida da população.\nEm termos técnicos, as florestas urbanas podem ser compreendidas como o\nconjunto de árvores e demais formas de vegetação inseridas no tecido urbano,\nabrangendo diferentes tipos de cobertura vegetal presentes no perímetro das\ncidades (BIONDI, 2015). Mais do que elementos paisagísticos, essas estruturas