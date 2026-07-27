O debate sobre feminicídio e violência contra a mulher no Brasil tende a emergir com intensidade apenas em momentos de comoção pública, geralmente impulsionado por casos de grande repercussão midiática. Essa dinâmica reativa, porém, produz uma compreensão distorcida do problema, ao enquadrá-lo como uma sucessão de episódios isolados, e não como expressão contínua de estruturas sociais profundamente enraizadas na cultura local. Ao reduzir a violência de gênero a eventos pontuais, o debate público perde capacidade analítica e compromete a formulação de respostas consistentes, enfraquecendo, assim, qualquer estratégia efetiva e duradoura de enfrentamento com resultados significativos.\nA violência de gênero é estrutural. Feminicídios não são casos isolados, mas manifestações extremas de uma realidade sustentada por desigualdade social, dependência econômica da vítima, falhas institucionais e uma cultura que ainda tolera e naturaliza diferentes formas de violência contra a mulher. Respostas pontuais — como leis criadas sob pressão ou campanhas emergenciais — tendem a ter mais impacto simbólico do que efeito concreto quando não são acompanhadas de políticas contínuas. Quando o tema aparece apenas em momentos de crise, o debate perde profundidade e continuidade.