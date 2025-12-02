A suposta fraude na grilagem de terras começou no desvio da origem pública da matrícula 375 sem certidão de nascimento do imóvel (matrícula anterior), e sem órgão fundiário competente na demarcação da suposta área, correspondente a ¼ das terras da fazenda Rio de Janeiro.\nMais tarde, esse arranjo se transformou em 173.000 mil hectares, não possuindo referência da área maior, curiosamente feita na modalidade de demarcação amigável.\nOcorre que a própria cartorária Sra. Noêmia Bispo de Brito em resposta ao Juízo de Taguatinga -TO, informou e autenticou através de certidão de localização, que a matrícula 375 tem área indefinida e não possui certificação, concluindo-se que a documentação do imóvel é inválida, área genérica, não tem como o polígono ser fechado devido à falta de dados técnicos para demarcação que incluem coordenadas geográficas(latitude e longitude), limites e confrontações, apresentando em memorial descritivos e planta topográfica, mesmo assim, essa matrícula é usada em todos os órgãos do Estado da Bahia-BA.