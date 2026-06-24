Conheci Paris há mais de vinte anos. Naquela primeira visita, experimentei a emoção única de transformar em realidade imagens que até então habitavam apenas minha imaginação. Ver pela primeira vez a majestosa Torre Eiffel, caminhar pela elegante Avenida dos Campos Elísios, contemplar o pequeno e encantador Petit Palais e admirar as águas tranquilas do Rio Sena foram experiências que marcaram profundamente minha memória.\nDesde então, passei a revisitar a Cidade Luz com frequência. A cada retorno, novas emoções se somavam às antigas. Houve a descoberta dos cafés parisienses, onde intelectuais, artistas e estudantes parecem prolongar indefinidamente as conversas sobre literatura, filosofia e política. Houve o fascínio de percorrer os corredores do Museu do Louvre, onde a história da humanidade parece condensada em salas e galerias intermináveis.