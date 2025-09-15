O mundo dos relacionamentos, que já era complicado, ganhou um novo tipo de golpe: o golpe do amor, ou, como conhecido no mundo jurídico, "estelionato sentimental". Trata-se de uma violência patrimonial que ganhou especialmente a partir da pandemia da Covid-19, quando o isolamento social impôs uma ampliação dos contatos por meio da internet e das redes sociais, o que facilitou o estabelecimento de relacionamentos afetivos e amorosos com essa finalidade.\nNão se trata apenas de um coração partido, mas sim de uma armação onde uma pessoa finge amar a outra para conseguir dinheiro ou bens. Ou seja, não é o amor que aproxima as pessoas, mas o interesse financeiro do criminoso.\nO Golpe do Amor ocorre quando alguém entra em um relacionamento, mas a única intenção real é se aproveitar financeiramente do parceiro, usa a confiança e o carinho do outro para pedir dinheiro emprestado (que nunca será devolvido), pagar dívidas, ou até mesmo financiar um estilo de vida de luxo, tudo isso com a promessa de um futuro juntos que nunca existirá.