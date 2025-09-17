A democracia norte-americana sempre foi apresentada ao mundo como a mais poderosa e exemplar, mas, como lembram os professores da Universidade de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, sua trajetória está cheia de paradoxos. A Constituição de 1787 é celebrada como marco fundacional, mas, ao longo do tempo, foram criados casuísmos institucionais que acabaram por distorcer o princípio democrático da maioria.\nO filibuster, por exemplo, não está na Constituição, mas tornou-se um instrumento pelo qual uma minoria de senadores bloqueia votações essenciais, travando reformas mesmo quando contam com amplo apoio popular. O gerrymandering, por sua vez, manipula o desenho dos distritos eleitorais, criando redutos artificiais que asseguram vitórias partidárias, reduzindo a competitividade e a representatividade. Já o Colégio Eleitoral perpetua uma distorção histórica: presidentes podem chegar ao poder sem vencer no voto popular, como ocorreu com George W. Bush em 2000 e Donald Trump em 2016. Em todos esses casos, a consequência é a mesma: minorias organizadas dominam maiorias sociais, revelando o paradoxo de uma democracia poderosa, mas muitas vezes pouco representativa.