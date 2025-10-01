Hoje, mais do que nunca, somos convidados a refletir sobre o envelhecimento. Em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 1º de outubro como o Dia Internacional das Pessoas Idosas – uma data que, no Brasil, a Lei nº 11.433/2006 transformou também no Dia Nacional do Idoso, celebrando a promulgação do nosso Estatuto. Em 2022, a ONU nos convocou com o tema “Resiliência de pessoas idosas em um mundo em mudança”, um lembrete para desafiarmos estereótipos, reconhecermos o potencial da longevidade e nos prepararmos para uma transformação demográfica sem precedentes.\nA composição da população mundial mudou drasticamente. Entre 1950 e 2010, a expectativa de vida global saltou de 46 para 68 anos. Em 2019, 703 milhões de pessoas tinham 65 anos ou mais. E as projeções são ainda mais surpreendentes: até 2050, essa população mais que dobrará, ultrapassando 1,5 bilhão, com o crescimento mais acelerado ocorrendo justamente em países em desenvolvimento. No nosso Brasil, a realidade já se impõe: A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) estimam que, até 2025, o Brasil terá aproximadamente 31,8 a 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e a projeção para 2050 é de que quase um terço dos brasileiros esteja nessa faixa etária. O Tocantins não é exceção a essa "onda prateada", e precisamos agir com urgência, pois segundo o IBGE 2025 a projeção de idosos é de 12,2% da população de aproximadamente 1.586,859, cerca de 154.000 idosos.