Em termos práticos, o exercício pleno da cidadania com dignidade social exige o conhecimento de direitos, deveres e fundamentos de participação previstos na Constituição Federal. Quando uma pessoa exerce o direito à liberdade de expressão, tem acesso à educação, à saúde, à segurança ou participa de eleições, está usufruindo de direitos previstos constitucionalmente e; como nos ensina o art. 1º da Constituição Federal, a República Brasileira está fundada na cidadania e na dignidade da pessoa humana.\nO exercício pleno da cidadania não consiste apenas em exigir direitos, mas em contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e comprometida com o bem comum de todos, haja vistas ser cidadão, é conhecer seus direitos, cumprir seus deveres e agir de modo a promover a dignidade própria e a dos demais membros da sociedade.