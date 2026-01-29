A Revisão Geral Anual (RGA) da remuneração dos servidores públicos, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, não constitui mero expediente contábil nem liberalidade discricionária do gestor público. Trata-se de um instrumento jurídico concebido para resguardar o valor real da remuneração diante de um traço estrutural da economia brasileira: a persistência inflacionária. Desconsiderar essa dimensão histórica e teórica significa esvaziar o próprio conteúdo material da norma constitucional, transformando um direito em formalidade burocrática.\nA literatura econômica e jurídica é uníssona ao demonstrar que o Brasil convive, desde o século XIX, com uma tendência inflacionária crônica, alimentada por desequilíbrios fiscais, baixa taxa de poupança interna e escolhas recorrentes de política econômica que, de forma sistemática, transferem os custos do ajuste para os assalariados (ROBOCK, 1977). Nesse cenário, a indexação salarial não surge como causa da inflação, mas como resposta defensiva à perda contínua do poder aquisitivo da moeda. Clark e Castro (2010) sustentam que a vinculação da remuneração dos servidores a índices inflacionários tem justamente a finalidade de impedir o empobrecimento gradual daqueles que dependem de rendimentos fixos, conferindo efetividade concreta ao comando constitucional da revisão anual.