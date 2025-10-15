Comprar um imóvel é um marco na vida de qualquer pessoa, especialmente em uma cidade jovem e em crescimento como Palmas, Tocantins. Seja para realizar o sonho da casa própria ou investir no mercado imobiliário, muitos tocantinenses optam por contratos de promessa de compra e venda, especialmente em empreendimentos novos. Contudo, uma dúvida comum surge nesse processo: quem deve pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) enquanto a transferência definitiva do imóvel não é formalizada?\nO IPTU é um tributo municipal essencial, cobrado anualmente sobre a propriedade de imóveis urbanos. Ele está previsto na Constituição Federal (art. 156, I) e regulamentado pelo Código Tributário Nacional (CTN), além de seguir as normas do Código Tributário Municipal de Palmas, instituído pela Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, e regulamentado pelo Decreto nº 1.667, de 6 de dezembro de 2018.