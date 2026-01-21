A maneira como uma sociedade percebe o tempo diz muito sobre como ela se entende, se organiza e projeta o futuro. Dois grandes intérpretes do mundo ibero-americano — Gilberto Freyre e José Ortega y Gasset — ofereceram leituras distintas e complementares da experiência temporal. Ambos rejeitaram a ideia de um tempo puramente linear, mecânico e neutro. No entanto, caminharam por trilhas conceituais diferentes, que ajudam a compreender não apenas o Brasil e a Espanha, mas também dilemas contemporâneos da modernidade.\nGilberto Freyre elaborou o que chamou de tempo tríbio — uma concepção segundo a qual passado, presente e futuro não se sucedem de forma rígida, mas coexistem. No Brasil descrito por Freyre, o passado não fica para trás; ele permanece vivo, infiltrado nos hábitos cotidianos, na organização da família, na linguagem, na arquitetura, na culinária e até nas relações de poder. Trata-se de um tempo orgânico, cultural, profundamente ligado à experiência concreta da vida social.