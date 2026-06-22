O estágio supervisionado tem se consolidado como uma das ferramentas mais eficazes para aproximar a formação acadêmica das reais demandas do mercado de trabalho. No Tocantins, essa missão vem sendo cumprida com consistência pelo Sistema FIETO (Federação das Indústrias do Estado do Tocantins) através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que há 25 anos atua como ponte entre estudantes e oportunidades profissionais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do estado.\nOs números reforçam a relevância dessa iniciativa. Apenas em 2025, mais de 3.700 estudantes foram encaminhados para vagas de estágio em empresas e instituições públicas. Ao longo de sua trajetória no estado, o programa já beneficiou mais de 45 mil jovens, muitos dos quais encontraram no estágio não apenas uma experiência temporária, mas o início de uma carreira sólida.