Nestes estranhos tempos de contestação da democracia, em que vozes antes marginais ganham espaço nas tribunas mais altas da República, senti-me impelido a refletir sobre a fragilidade do nosso sistema político. O que antes parecia sólido — eleições regulares, alternância de poder, respeito às regras do jogo — hoje se mostra inquietantemente vulnerável. Foi essa inquietação que me levou aos escritos dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, da Universidade de Harvard, autores do impactante Como as Democracias Morrem. Logo nas primeiras páginas, especialmente no capítulo inaugural intitulado “Medo de Perder”, encontrei chaves interpretativas para compreender a instabilidade que ronda o Brasil — e também os Estados Unidos.\nLevitsky e Ziblatt partem de uma constatação poderosa: a política, em seu núcleo, não é apenas uma disputa por ideias, mas sobretudo por poder. E quando os atores políticos, temendo perder esse poder, passam a ver seus adversários como inimigos existenciais, os pilares da democracia tremem. Tal como os autores evidenciam ao revisitar a campanha eleitoral dos anos 1800 nos EUA — quando os federalistas, ciosos de sua posição hegemônica, enfrentaram os democratas-republicanos de Thomas Jefferson — o medo da derrota levou os detentores do poder a usar estratégias que ecoam práticas de democracias frágeis. Espionagem, manipulação da opinião pública, tentativas de limitar o sufrágio: tudo em nome da preservação de um domínio que parecia ameaçado.