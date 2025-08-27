Conheço Curitiba desde o início dos anos de 1980. Naquela época, eu cursava o último ano de Engenharia de Telecomunicações. Lembro, como se hoje fosse, daquele 12 maio de 1981, quando eu e meu colega de turma, o engenheiro Edson Luís Curto, chegamos à capital paranaense para conhecer aquela que era considerada a melhor empresa de Telecomunicações do país. Falo da Telecomunicações do Paraná — Telepar.\nFomos bem recebidos. E muito contribuiu para essa calorosa recepção o fato de dois diretores, dos seis da Telepar, serem formados pela mesma escola que eu e o Edson: o Instituto Nacional das Telecomunicações, que é pioneiro no ensino de telecomunicações no país.\nCinco anos depois de graduado, trabalhando em uma empresa estatal de energia, perdi a conta dos meus sucessivos retornos à terra do escritor Dalton Trevisan, mais conhecido pelo codinome “Vampiro de Curitiba”.