Palmas é uma capital moderna e jovem, mas que hoje ostenta dados preocupantes no que tange ao consumo de álcool. A forte cultura de socialização em distribuidoras de bebidas, bares, e "conveniências" facilita o acesso e estimula o consumo de bebidas, especialmente a cerveja. Dados recentes do Ministério da Saúde (Vigitel) revelam que os motoristas palmenses admitem\ndirigir sob efeito de álcool com frequência alarmante, posicionando a cidade como a capital do Norte e Nordeste com taxas de consumo abusivo acima das médias nacionais.\nEsse cenário, aliado à baixa fiscalização pública do crescente número de estabelecimentos (bares, conveniências e distribuidoras de bebidas), contribui para o aumento de índices que dominam os noticiários locais: homicídios, tentativas de assassinato, acidentes de trânsito graves e violência doméstica. Somente no mês de janeiro de 2026, em Palmas, tivemos quatro óbitos em bares e distribuidoras de bebidas.