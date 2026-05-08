No Tocantins, muita coisa foi feita nas últimas décadas. Algumas ações avançaram a toque de caixa, outras com mais planejamento, mas é difícil negar que o estado construiu bases importantes para o seu desenvolvimento. Infraestrutura, serviços públicos e a própria organização institucional mostram que há um caminho já percorrido — e que não deve ser ignorado.\nEsse avanço também se reflete em números. Nos últimos anos, o Tocantins tem apresentado taxas de crescimento econômico superiores à média nacional. Em 2022, por exemplo, o estado avançou em ritmo próximo ao dobro do país, evidenciando sua capacidade de expansão e dinamismo.\nAo mesmo tempo, a experiência ensina algo essencial: políticas públicas não se constroem do dia para a noite, nem se sustentam sem continuidade. Cada governo deixa contribuições, limites e aprendizados. E talvez o maior erro, em períodos de mudança, seja justamente desconsiderar esse acúmulo — como diz a expressão popular, não se pode jogar a água fora com o bebê dentro.