A IA não precisa ser vista como um recurso para “robotizar” a relação entre marcas e pessoas (Divulgação/Freepik)\nQuando se pensa em inteligência artificial, ainda é comum que habite no imaginário das pessoas algo como máquinas frias, algoritmos complexos e interações automáticas sem alma. Mas a grande revolução que está em curso é justamente o oposto: a IA generativa tem sido uma ferramenta muito poderosa para humanizar a comunicação das marcas.\nHumanizar significa estar presente na vida das pessoas de forma relevante, empática e contextualizada. E é aí que a IA generativa tem se tornado uma aliada estratégica. Graças à sua capacidade de analisar volumes massivos de conteúdos, ela consegue identificar não apenas o que o consumidor quer, mas também como ele quer ser abordado. É a diferença entre receber uma propaganda genérica e ter uma experiência de marca feita sob medida.