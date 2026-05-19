O presente artigo científico analisa a relevância da cidadania corporativa como instrumento das relações humanas no ambiente organizacional contemporâneo.\nA cidadania corporativa consiste no compromisso ético e social assumido pela empresa perante seus trabalhadores e a comunidade. Não se limita ao cumprimento de obrigações legais, mas envolve iniciativas que promovam inclusão, respeito, dignidade e desenvolvimento humano.\nA responsabilidade social empresarial representa uma extensão natural desse conceito. Empresas socialmente responsáveis compreendem que o êxito financeiro não pode ser dissociado do equilíbrio social e do bem-estar coletivo.\nSegundo os princípios da moderna administração organizacional, ambientes corporativos saudáveis reduzem conflitos internos, elevam a produtividade e fortalecem o comprometimento profissional.