Estava de férias na aprazível capital do Rio Grande do Norte, Natal. Caminhava lentamente pela calçada da praia de Ponta Negra, deixando que o vento da tarde me conduzisse em direção ao famoso Morro do Careca, aquele gigante silencioso que guarda a orla com sua imponência serena. A maresia enchia os pulmões, o céu se pintava de tons dourados e, de repente, a memória me pregou uma peça: trouxe-me à lembrança a vida e a obra de um dos maiores intérpretes do Brasil. Falo de Luís da Câmara Cascudo.\nCascudo foi daqueles homens raros que fazem de sua terra um espelho do mundo. Nascido em Natal, em 1898, ali viveu quase toda a sua existência, e dali fez brotar um retrato fiel da cultura brasileira. Jurista de formação, jornalista por ofício, professor por vocação, mas sobretudo folclorista por destino, mergulhou na alma popular como quem busca ouro em riachos escondidos. Onde muitos viam apenas simplicidade, ele enxergava grandeza.