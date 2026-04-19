Marco Zero e Esplanada dos Ministérios em 30/09/1958 ( Reprodução/Arquivo Público do Distrito Federal)\nA construção da capital da República Federativa do Brasil, na parte central do país, já era idealizada desde 1761 pelo Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, período em que o Brasil estava sob domínio português (1500–1822).\nEm fevereiro de 1891, no Rio de Janeiro, então capital do país, ficou estabelecido que seria demarcada, no Planalto Central, uma área de 14.000 km² para a construção da futura capital. Essa proposta também constava nas Constituições de 1934 e 1946, que previam sua edificação na mesma região.\nEm 1892, durante o governo do presidente Floriano Peixoto, foi constituída a Comissão Cruls, liderada pelo astrônomo Luiz Cruls, conhecido como “o homem que demarcou o lugar”. A comissão tinha como objetivo delimitar a área onde seria construída a capital da República.