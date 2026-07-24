Os povos, em todo o mundo, cultivam crenças, compartilham histórias, línguas, culturas e territórios, formando uma identidade e criando vínculos indissociáveis com seus países, seja por meio da natureza, da culinária, da arte ou dos traços arquitetônicos e urbanísticos. O Brasil é reconhecido mundialmente por sua diversidade cultural e por sua natureza inigualável.\nO Brasil, cuja essência é marcada pela miscigenação entre povos indígenas, africanos, asiáticos e europeus, é o quinto maior país do mundo, com cerca de 8,5 milhões de km² e mais de 200 milhões de habitantes. Rico em biodiversidade, abriga parte da maior floresta tropical do planeta: a Floresta Amazônica, que possui cerca de 5,5 milhões de km², dos quais aproximadamente 60% situam-se em território brasileiro, abrigando uma abundante fauna e flora.