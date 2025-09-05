O Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, é um convite à reflexão sobre o maior patrimônio ambiental do Brasil. A floresta ocupa quase metade do território nacional e influencia diretamente o equilíbrio climático do planeta. É também fonte de renda e qualidade de vida para milhões de pessoas que vivem em seus territórios.\nPreservar esse bioma exige um olhar que una conservação e desenvolvimento. A bioeconomia mostra caminhos possíveis: valorizar recursos locais, gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, proteger a floresta. O Pará, que receberá a COP-30 em novembro, terá a oportunidade de mostrar ao mundo soluções que conciliam inovação, sustentabilidade e competitividade, por meio de exemplos que inspiram toda a região amazônica.\nNesse sentido, as indústrias têm papel central nessa agenda. Na Votorantim Cimentos, entendemos que produzir de forma sustentável significa competitividade e mitigação das mudanças climáticas. Em nossa fábrica de Primavera (PA), somos pioneiros no uso do caroço do açaí como combustível alternativo. Pouco se fala que 80% do fruto do açaí é caroço. Quando não tem destinação correta, esse material se acumula em grandes volumes, mas com o coprocessamento, esse desafio ambiental se transforma em energia, substitui carvão mineral e reduz emissões de CO2. Em 2024, mais de 64% do combustível usado na fábrica teve origem em resíduos.