Tem gente que perde a vida simplesmente por ser bonita. Foi o caso de Ângela Diniz, ex-socialite brasileira de 32 anos que foi assassinada pelo seu companheiro, Doca Street, na Praia dos Ossos, localizada no município de Búzios (RJ). O que ela fez para tanto? Simplesmente deu um chute da b**** do engenheiro Milton Villas Boas e decidiu ser livre: o que causou a fúria da sociedade.\nXuxa Meneghel é outra que também não fica de fora dessa. Considerada a Rainha dos Baixinhos, a atriz, apresentadora, cantora e compositora, que já vendeu 28 milhões de cópias musicais direcionadas ao público infantil, por ser bela demais, viveu história abusiva com a empresária Marlene Mattos. Nas palavras da dirigente: “nós vivíamos uma relação. Você que não sabia”.\nE o que falar de Grazi Massafera? Saindo, em 2005, do reality show Big Brother Brasil para viver a personagem Thelminha na novela Páginas da Vida, a vida da musa não foi fácil. Enfrentando preconceito por ser modelo que nunca atuara em televisão, exemplifica: "Otavio Augusto, em Tempos Modernos, não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para parede e foi embora”.