Se há uma cidade capaz de fascinar o imaginário do Ocidente, essa cidade é Bagdá. Situada no coração da antiga Mesopotâmia, às margens do rio Tigre e próxima da região onde floresceram civilizações como a babilônica, ela se ergue como um dos grandes símbolos da glória e da tragédia no mundo oriental. A poucos quilômetros dali existiu a mítica Babilônia, celebrizada pela tradição bíblica e pela memória dos Jardins Suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo.\nBagdá, porém, como cidade histórica propriamente dita, nasceu em 762 da era cristã, quando o califa Al-Mansur, segundo governante da dinastia abássida, decidiu construir ali a nova capital de seu império. A cidade recebeu o nome de Madinat al-Salam, a “Cidade da Paz”, e ficou célebre por sua forma circular, razão pela qual também se tornou conhecida como a “Cidade Redonda”. No centro desse traçado urbanístico erguiam-se o palácio do califa e a grande mesquita, como expressão do poder político e religioso.