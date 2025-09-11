O protagonismo da energia solar no Brasil é evidente. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) divulgados em março deste ano apontam que a fonte renovável responde, atualmente, por 22% da matriz energética do país. A geração de energia limpa alcançou, ainda no primeiro trimestre de 2025, a marca de 55 gigawatts (GW) de potência instalada em todo o território nacional.\nA maior parte da potência (37,6 GW), de acordo com o levantamento, vem de instalações na geração própria, presentes nos telhados ou nos quintais dos cinco milhões de imóveis que utilizam a energia solar. Os números que destacamos aqui reforçam a importância dos sistemas fotovoltaicos, aplicados em uma escala cada vez maior por pessoas físicas e jurídicas.\nNo entanto, para que a energia solar seja plenamente aproveitada, principalmente em períodos de instabilidade da rede ou condições climáticas adversas, é fundamental refletirmos sobre o papel das soluções de armazenamento de energia. Peça-chave para o quebra-cabeça energético, esses produtos possibilitam guardar o excedente gerado durante o dia para uso à noite ou em situações de queda na rede elétrica. Em cenários marcados pela flutuação das bandeiras tarifárias e/ou pelas oscilações no fornecimento de energia, o recurso ganha significados que vão além da conveniência, tornando-se essencial para a autonomia energética e a redução de custos.