As organizações empresariais operam em ambientes caracterizados por elevada complexidade estrutural, crescente interdependência funcional, aceleração tecnológica e intensificação das relações humanas, tornando insuficiente a compreensão tradicional da comunicação como simples mecanismo de transmissão verbal de informações.\nSob perspectiva técnico-científica, organizações eficientes não podem ser compreendidas exclusivamente como sistemas econômicos. Constituem, simultaneamente, sistemas complexos de linguagem em permanente funcionamento, nos quais diferentes mecanismos comunicacionais operam continuamente para produzir coordenação, integração, compartilhamento de conhecimento e eficiência operacional.\nNesse contexto, comunicar ultrapassa a simples transmissão de mensagens, passando a representar processo sistemático de operacionalização de múltiplos sistemas simbólicos capazes de produzir significado, alinhar comportamentos, coordenar recursos e estruturar relações organizacionais.