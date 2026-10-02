As mudanças vivenciadas por Araguaína nos últimos 15 anos não são notórias apenas para os moradores e visitantes frequentes da cidade. Aqui em Goiânia temos olhares interessados acompanhando o desenvolvimento de diversos setores da economia local.\nSou um entusiasta da força do agro, segmento que me motivou a abrir novas expansões além de São Paulo, onde comecei meus negócios no segmento imobiliário, em 2018. Acompanhei o crescimento do campo e decidi investir em fazendas no Mato Grosso e, logo em seguida, Goiânia;\nEm Goiânia, entendemos a essência da capital e decidimos investir em imóveis residenciais de alto padrão compactos e modernos para o mercado. Lançamos então o 15w22 e o entregamos no final de 2025.\nA região metropolitana de Goiânia é uma praça que recebeu, nos últimos 12 anos, mais de 400 mil pessoas. Estamos falando de uma mão de obra qualificada que vem para absorver parte do mercado imobiliário, buscando uma entrega de alto nível, aliando qualidade de vida com alta renda, que hoje é um dos principais ativos de Goiânia, ancorado ainda na segurança.