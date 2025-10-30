A Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Tocantins (AOMETO) tem a honra de parabenizar a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) pelos resultados de excelência e expressiva redução da criminalidade alcançados em 2024.\nOs dados, que colocam o Tocantins entre os destaques nacionais na área de segurança pública, foram recentemente publicados em outubro de 2025 no Mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).\nTocantins: Liderança Nacional na Redução de Indicadores Criminais\nDe acordo com o Mapa de Segurança Pública 2025 (Ano-Base 2024), divulgado pelo MJSP/Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o Estado obteve reduções históricas em indicadores cruciais, alcançando posições de liderança entre todas as Unidades da Federação:\n1º lugar nacional na redução de homicídios (-35,76%)