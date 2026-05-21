Imaginemos um cenário de total abandono: uma rua sem iluminação ou com luminárias obsoletas, localizada nas proximidades de um local de grande fluxo de pessoas, como escolas, parques ou praças. Adicione a esse quadro o acúmulo de lixo e a falta de zeladoria. Esse é o ambiente perfeito, meticulosamente escolhido por criminosos, para emboscar vítimas vulneráveis — especialmente mulheres e meninas —, facilitando a prática de roubos, furtos e crimes sexuais.\nNesse sentido, a iluminação pública de qualidade não é mero elemento de estética urbana; é uma ferramenta poderosa na dissuasão e na prevenção criminal, capaz de reduzir drasticamente as ações delinquentes. Ao eliminar pontos cegos e zonas de penumbra, a luz adequada devolve a visibilidade ao espaço e permite que o cidadão identifique atitudes suspeitas a uma distância segura. Além disso, potencializa a eficiência dos sistemas de videomonitoramento, tornando os olhos tecnológicos da segurança muito mais agudos.