Neste ano comemoramos os 250 anos publicação do livro de Adam Smith - “A Riqueza das Nações”. Ele, em nosso entender, permanece atual e fundamental para a compreensão do mundo que vivemos. A sua atualidade reside no fato de que ele provê uma discussão de um dos principais problemas econômicos da atualidade - o crescimento econômico - ou seja o que explicaria o fato de que alguns países crescem mais do que os outros, ou ainda como colocam outros - por que todos os países não são ricos ? Por que nós somos pobres e eles são ricos?\nA resposta estaria nas instituições, que foi o tema central do livro de Adam Smith. Entretanto não seria qualquer tipo de instituição, mas aquelas que promovessem a construção de uma ordem social na qual os indivíduos, na busca de seus próprios interesses e agindo independentemente de um controle central ou planejamento governamental, contribuiriam para o bem-estar social, mesmo que isto não fossem a sua intenção.