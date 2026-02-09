Os grileiros, a partir de 1980, invadiram terras do Estado do Tocantins (quando ainda era Estado de Goiás, já que a criação do Tocantins se deu em 1.988) e fabricaram escrituras supostamente fraudulentas, sendo reconhecidos como “agricultores”, quando então em meados de 1986 solicitaram ao governo do Estado da Bahia que entrasse com ação demarcatória (ACO 347) no Supremo Tribunal Federal reivindicando as terras já invadidas por eles.\nO contexto e a sequencia dos fatos evidenciou uma manobra de mudança de divisa entre os Estados da Bahia e Tocantins sem muito esclarecimentos ao público e terceiros interessados do inteiro teor do acordo, se tratando de área imensa.\nNeste acordo, não se divulgou que o Estado do Tocantins foi beneficiado com essa transferência de terras para o Estado da Bahia, entretanto essas ditas áreas que foram transferidas eram terras de propriedades particulares adquiridas na época ao IDAGO (Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás), hoje ITERTINS (Instituto de Terras do Tocantins), ferindo o princípio da via legal.