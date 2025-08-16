A situação de violência de gênero no Brasil revela as configurações sociais de dominação que submetem as mulheres e as colocam em situações de risco eminente de morte. O direito das mulheres e meninas de existirem em sociedade sem medo de sofrerem abusos diversos e opressão é constantemente violado no Brasil, e os limites legais se mostram a partir da realidade observada como sendo insuficientes para efetivamente garantir proteção e segurança às vítimas em relação aos seus agressores.\nO feminicídio trata-se de uma terminologia usual no ordenamento jurídico do país, bem como é uma realidade social multifacetada que reflete a perpetuação do patriarcado histórico e a cultura misógina que permeia nossa sociedade. O ódio e a intolerância em relação a mulheres e meninas, principalmente em relação aos grupos que vivem em vulnerabilidade socioeconômica, são manifestações de uma necropolítica de gênero que estratifica a vida das mulheres, tornando-as mais vulneráveis à violência. Segundo Moura (2022) a necropolítica refere-se ao exercício do poder da estrutura de sociedade patriarcal sobre a vida e a morte de mulheres, especialmente em contextos de violência de gênero.