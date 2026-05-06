Crer ou não crer na existência de Deus é uma dúvida existencial, que aflige a alma da maioria dos seres humanos. A vida é uma incerteza para aqueles que não têm instrumentos, dentro de si, para atenuar os problemas da própria existência. Nesse contexto, a fé e a religião enfrentam- se em torno de uma delicada questão: Deus existe? O sim ou o não identifica o ser ou o não ser ateu.\nSe, por um lado, as religiões pregam a existência de Deus pela fé. A fé, que remove montanhas, constitui-se num dos principais atributos para aqueles que almejam estar no paraíso.\nPor outro lado, os agnósticos entendem que esse paraíso pode ser construído, aqui mesmo na terra, desde que a razão seja usada como um instrumento que leva o indivíduo a conhecer a si mesmo. O respeitado filósofo francês Luc Ferry, ateu confesso, defende o que ele chama de “espiritualismo laico”. Para ele, esse espiritualismo “é uma filosofia que vai além da ética e que, de alguma maneira, situa-se depois da religião.”