A observação do cotidiano, hoje amplificada pelas ferramentas digitais, revela que certos comportamentos humanos atravessam épocas, tecnologias e regimes políticos sem perder atualidade. Entre eles, a traição ocupa lugar central. Longe de ser um desvio ocasional, ela reaparece de forma recorrente na história, na política, na religião, na literatura e na vida profissional.\nNão é por acaso que Harold Bloom apontou William Shakespeare como o maior escritor de todos os tempos. Para Bloom, Shakespeare foi o verdadeiro “inventor do humano”, justamente por expor, sem indulgência, as ambiguidades morais do homem. Entre essas ambiguidades, a figura do traidor surge como personagem recorrente: alguém próximo, íntimo, que transforma a confiança em instrumento de ruptura.\nO exemplo mais emblemático continua sendo Judas Iscariotes. O gesto do beijo, símbolo máximo de afeto, serviu para identificar Jesus às autoridades romanas. A força desse episódio está no fato de a traição não se dar pela violência, mas pela proximidade. O mesmo padrão se repete no caso de Marcus Junius Brutus, filho adotivo de Júlio César, cuja participação no complô contra o imperador imortalizou a dor de quem é traído por alguém considerado da família.