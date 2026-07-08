O Capital Social Humano como Patrimônio Invisível das Comunidades: O desenvolvimento humano constitui um processo sistêmico resultante da interação permanente entre agentes individuais, institucionais, econômicos, políticos, culturais e sociais, cuja atuação coordenada amplia as capacidades humanas, fortalece as instituições e promove a prosperidade coletiva.\nAo longo das últimas décadas, a humanidade desenvolveu sofisticados instrumentos destinados a inferir o desenvolvimento econômico e social. Indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), coeficiente de Gini, taxas de escolarização, expectativa de vida, índices de empregabilidade e diversos outros parâmetros estatísticos passaram a orientar políticas públicas, investimentos privados e estratégias de desenvolvimento territorial.